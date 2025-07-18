诺基亚公司在2008年推出了一款名为5000的入门级功能手机。这款手机采用了直板造型，并装备了1.8英寸的128x160像素TFT彩色屏幕，可以显示多达65536种色彩。其尺寸为107.5毫米宽、45毫米高、11.1毫米厚，重量仅为74克，携带起来十分方便。

这款手机以基本的通讯功能为核心，配备了普遍的T9实体键盘，操作简便且直观易懂。手机内置了一个30万像素的后置摄像头，具备视频拍摄功能，尽管画质并不出众，但完全能满足日常拍照需求。手机内存容量为7MB，用户可以通过插入microSD卡来扩充存储空间，最高支持2GB的存储卡容量。

诺基亚5000手机适用于GSM 900/1800两种频率的网络，并且具备GPRS数据传输功能。它具备播放MP3音乐、收听FM广播和观看视频的多媒体功能。同时，该手机搭载了700mAh的BL-4CT锂电池，保证了7小时的通话时间和450小时的待机时间。





这款手机运行Series 40系统，内置了移动QQ、飞信等具有本土特色的软件，并且预装了多款Java游戏。机身提供多种色彩选择，包括蓝色、粉色、绿色等鲜艳色调，整体设计风格倾向于年轻化。

诺基亚5000是一款价格亲民的机型，属于经济型手机。它非常适合学生和手机新手使用。虽然功能相对简单，但得益于诺基亚一贯的高品质和耐用特点，当时它获得了不错的市场反响。随着智能手机的广泛流行，这类功能手机逐渐退出了主流市场。不过，在特定用户群体中，它们依然保持着一定的需求。