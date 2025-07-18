华为P40 Pro是华为在2020年3月推出的一款高端旗舰手机。该手机搭载了麒麟990 5G芯片，运用了7nm+ EUV工艺进行制造，能够兼容NSA和SA两种5G网络模式。它拥有一块6.58英寸的OLED曲面屏幕，屏幕分辨率为2640×1200，并且支持90Hz的刷新率和DCI-P3广色域技术。

P40 Pro的亮点在于其影像系统，该系统后置的徕卡四摄组合十分出色，具体包括：一颗5000万像素的超感知主摄，它配备了RYYB传感器和f/1.9的大光圈；一颗4000万像素的电影镜头，光圈为f/1.8；一颗1200万像素的潜望式长焦镜头，具备5倍光学变焦和50倍数码变焦功能；还有一颗3D深感摄像头。此外，该系统还支持8K视频录制和7680fps的超高速摄影。





电池的容量达到了4200mAh，具备40W的有线超级快充功能，27W的无线快充技术，以及反向充电能力。系统方面，它运行的是基于Android 10的EMUI 10.1操作系统，未来还有望升级到HarmonyOS。机身尺寸为158.2×72.6×8.95毫米，重量大约是209克。

该产品具备IP68级别的防水防尘能力，配备屏下指纹解锁技术，还支持AI远程操控。存储方面，用户可以选择8GB内存搭配128GB、256GB或512GB存储容量。此外，该设备提供了亮黑色、冰霜银、晨曦金、深海蓝以及零度白五种不同的颜色选择。