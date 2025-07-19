诺基亚的经典铃声，承载着许多人的美好回忆，其中最为人熟知的便是"Nokia Tune"。这一铃声最初来源于1902年，由西班牙作曲家弗朗西斯科·塔雷加创作的古典吉他曲目《大华尔兹》。到了1993年，诺基亚的工程师们对它进行了改编，将其变成了手机铃声。最初，这个铃声被命名为"Grande Valse"，后来才更名为"Nokia Tune"。

这段铃声之所以深受大众喜爱，主要得益于几个显著特点：首先，它的旋律结构简单易记，由四个音符不断重复；其次，铃声音质清脆悦耳，在当时的手机扬声器上效果出色；最后，随着诺基亚在全球市场的领先地位，这段铃声成为了曝光率极高的手机铃声。

除了那首著名的"Nokia Tune"，诺基亚手机还配备了其他几款备受喜爱的经典铃声：

1. "Standard"：简洁的"叮叮"声

2. "Ascending"：由低到高的音阶





3. "Digital"：电子合成音效

4. "Whistle"：类似口哨的声音

这些铃声运用了MIDI技术进行制作，其文件容量相当紧凑，非常适合早期手机那有限的存储容量。进入2000年代初期，全球范围内，每天大约有18亿次的人次在聆听"Nokia Tune"，这一现象使得它成为了全球播放次数最多的音乐片段之一。

这些老旧的诺基亚手机铃声现已成为复古文化的标志，频繁地出现在电影、游戏以及各种怀旧主题的活动中。众多音乐家们也将这些铃声作为创作的素材。对于80后和90后而言，一听到这些铃声，便立刻会想起功能手机时代的往事。