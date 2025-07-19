在中国大陆，若需联系惠普（HP）官方售后服务，请拨打或（手机用户专用）。这两个号码均为官方客服的热线电话，提供全天候的24小时不间断服务。服务涵盖但不限于打印机、电脑等全系列产品的咨询与维修。拨打电话时，最好选择非节假日的高峰时段，通常在平日里上午九点到十一点之间，这时电话接通的可能性会比较大。

通过官方电话可享受以下服务：

1. 产品故障诊断与远程指导

2. 保修状态查询（需提供机身序列号）

3. 维修网点查询（可精确到区县级）

4. 耗材订购服务

5. 上门维修预约（部分机型支持）

注意事项：

人工服务需按语音提示选择对应产品类型

通话过程会要求验证产品购买凭证

保留通话记录中的工单编号便于后续跟进

警惕非400开头的仿冒电话

官方建议优先选择通过“惠普服务”微信公众号进行在线报修，这样做可以加快处理速度，并且可以实时监控维修的进程。对于已经超出保修期的设备，客服会提供一份详细的收费报价单，这份报价单里包含了人工服务费以及配件费用的详细清单。