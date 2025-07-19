布洛芬和布洛芬缓释有啥区别

布洛芬是一种广泛应用的非甾体抗炎药，主要用于缓解轻度至中度的疼痛，例如头痛、牙痛和肌肉疼痛等。同时，它也具备退烧和消炎的作用。其药理机制主要是通过抑制前列腺素的产生，进而实现减轻疼痛和消炎的效果。

布洛芬缓释片是布洛芬的改良版本，其与常规布洛芬的主要区别在于药物释放的速率和持续时间。

普通布洛芬片剂或胶囊服用后，大约30至60分钟后药效开始显现；经过2至3小时，药物在血液中的浓度达到峰值；药效的持续时长大约在4至6小时；因此，通常需要每4至6小时服用一次。

布洛芬缓释片采用了特殊的制剂方法，药物释放过程较为缓慢，因此其作用启动时间相对较晚，大概需要1至2小时。尽管如此，药物在血液中的浓度维持治疗有效水平的时间更长，可持续8至12小时。正因如此，患者每日只需服用1至2次，便足以维持药物的效果。

选择哪种剂型要根据个人需求：

需要快速止痛时可选择普通布洛芬

需要长时间持续止痛可选择缓释制剂

缓释制剂对胃肠道的刺激可能更小





肝功能不全者更适合缓释制剂

注意事项：

1. 两种剂型都应在餐后服用，以减少对胃肠道的刺激

2. 每日最大剂量不超过1200mg（具体请遵医嘱）

3. 不宜长期连续使用超过3天退热或10天止痛

4. 肾功能不全者慎用

5. 与其他抗炎药或抗凝药同用需谨慎