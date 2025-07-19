索尼爱立信在2007年推出了索爱k818c，这是一款备受推崇的拍照手机。该手机配备了320万像素的自动对焦摄像头，并设有氙气闪光灯。它还支持高达2.4倍的数字变焦以及视频录制功能。作为Cyber-shot系列的一员，k818c继承了索尼在数码相机技术方面的优势。

该手机采用滑动盖设计，其尺寸为106毫米×48毫米×17毫米，重量大约为115克。它配备了2.0英寸的26万色TFT显示屏，屏幕分辨率为240×320像素。手机支持蓝牙2.0和USB 2.0的连接功能，内置64MB的存储容量，并且可以通过M2记忆棒进行扩展，最大可支持到4GB。





手机自带的媒体播放器兼容多种音频格式，如MP3和AAC，同时也能播放MPEG4和3GP格式的视频。此外，手机还具备FM收音机功能，并能支持Java应用程序的扩展。在续航能力上，它搭载了950mAh的锂离子电池，官方数据显示，通话时间可达大约7小时，待机时间则约为350小时。

k818c搭载Symbian UIQ 3.0系统，具备Push Email和Office文档浏览等商务功能。该手机凭借卓越的拍照效果和全面的功能设置，在那时中高端手机市场颇受欢迎。