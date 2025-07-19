苹果手机生产日期查询

您可以通过序列号来查找苹果手机的生产时间。每一部苹果手机都配备了一个唯一的序列号，这个序列号内含了生产日期等相关信息。

查询方法如下：

1. 打开手机设置

2. 进入"通用"-"关于本机"

3. 找到序列号

4. 访问苹果官网或第三方查询网站输入序列号

序列号组成规则：

前三位代表生产地

第四位表示生产年份

第五位表示生产周数

后六位是产品识别码

以序列号C39P2Q5F为例：

C39表示中国郑州生产

P代表2018年

2表示第2周生产

需要注意：





1. 苹果设备保修期通常从激活日开始计算

2. 生产日期不等于购买日期

3. 查询结果仅供参考

其他查询渠道：

通过iTunes连接电脑查看

在苹果支持App中查询

拨打苹果客服电话咨询

Q：序列号被改过还能查到吗？

A：不能，被修改的序列号无法查到准确信息。

Q：二手手机怎么查生产日期？

A：方法相同，但建议通过IMEI号双重验证。

在选购二手苹果手机时，务必核实其生产时间，以防购得翻新或存放过久的手机。生产时间与购买时间越接近，手机通常状况越佳。