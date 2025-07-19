三星电子在2006年推出了一款备受瞩目的经典滑盖手机——D838。该手机以轻薄的设计和商务功能为核心卖点。其机身采用金属材质，厚度仅为9.9毫米，在当时可算得上是超薄手机。重量方面，它也仅有85克。滑盖设计不仅提供了舒适的按键手感，而且上下滑动的机械结构制作工艺精湛。

D838手机搭载了2.3英寸的26万色TFT主屏幕，其分辨率高达240×320像素，画面显示十分清晰。此外，它还配备了1.2英寸的OLED外屏，能够显示基础信息。手机内置了200万像素的摄像头，具备数码变焦和视频拍摄的能力。64和弦铃声系统兼容MP3格式，并且内置了音乐播放器。

D838在商务功能上具备microSD卡扩展功能，最大容量可达2GB。它内置了文档阅读器，能够浏览Word、Excel等办公文档。同时，支持蓝牙2.0和USB数据线传输，便于文件交换。此外，1000mAh锂电池能够提供大约4小时的通话时长以及长达250小时的待机时间。

这款手机在当年被定位为中高端产品，它以卓越的工业设计以及均衡的功能配置，成为了三星滑盖手机系列中的经典。它的轻薄机身和金属质感，至今仍受到众多手机爱好者的赞赏。尽管现在智能手机已经完全取代了这类功能手机，但D838手机仍被视为功能机时代设计的巅峰之作。