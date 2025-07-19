775针cpu型号大全

英特尔生产的775针CPU，采用了LGA775封装接口技术。这一处理器系列，从2004年到2009年，广泛用于台式机市场。这种接口，即Socket T，兼容多种Pentium、Celeron、Core 2等系列处理器。

主要型号包括：

1. Pentium 4系列：

Pentium 4 5xx系列（Prescott核心）

英特尔奔腾4至尊版（采用Gallatin核心）

Pentium D 8xx系列（Smithfield双核）

Pentium D 9xx系列（Presler双核）

3. Celeron系列：

Celeron D 3xx系列（Prescott核心）

Celeron 4xx系列（Conroe-L核心）

4. Core 2系列：





采用Core 2 Duo技术核心的E4xxx、E6xxx、E7xxx、E8xxx系列，包含了Conroe和Wolfdale两种不同的核心设计。

Core 2 Quad处理器涵盖了Q6xxx、Q8xxx以及Q9xxx等系列型号，这些系列都基于Kentsfield和Yorkfield核心架构进行设计。

在Core 2 Extreme系列中，我们可以看到QX6xxx和QX9xxx这两种型号的处理器。

5. Xeon系列：

部分面向工作站的Xeon 30xx/30xx系列处理器

这款CPU，Core 2 Extreme QX9770，性能卓越，位居顶尖，具备四个核心，主频高达3.2GHz，并配备了12MB的二级缓存。在性价比方面，Core 2 Quad Q6600虽然属于早期产品，但其性能依然十分优秀，或许是个不错的选择。

这些处理器的制造技术从90纳米逐渐演进至45纳米，与此同时，能耗和温度控制的问题也得到了有效处理。即便这些中央处理器在技术迭代中显得稍显陈旧，但在对旧设备进行升级或是面对某些特定应用场合时，它们依旧具备一定的实用价值。

[图片：LGA775接口特写照片]

[图片：Core 2 Quad处理器实物图]