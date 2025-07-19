索尼公司生产的W55型号数码相机，属于Cyber-shot系列里的一款初级紧凑型设备。该产品在2007年正式投放市场，主要面向的是一般家庭用户和摄影初学者，凭借其简便易用的操作方式，受到了广泛的喜爱。

W55相机配备了1/2.5英寸的Super HAD CCD传感器，其有效像素高达720万。该传感器能够拍摄出最高3072×2304像素分辨率的照片。在镜头方面，它采用了3倍光学变焦的卡尔·蔡司Vario-Tessar镜头。该镜头的等效焦距为35mm，焦距范围覆盖38-114mm。此外，镜头的光圈大小在f2.8至f5.2之间。这样的配置在当时入门级相机中算是相当标准。

这款相机配备了2.5英寸的11.5万像素LCD显示屏，没有光学取景器。它的机身采用金属制造，尺寸为90毫米×59毫米×23毫米，重量大约在147克左右，携带起来非常方便。机身内部有56MB的存储空间，并且支持使用Memory Stick Duo和Memory Stick PRO Duo两种存储卡进行容量扩展。

W55相机在感光度方面支持从ISO 80到1250的调节，涵盖了人像、风景、夜景等多种拍摄场景。它能够录制分辨率为640×480、每秒30帧的有声视频。另外，这款相机还应用了索尼公司特有的Clear RAW降噪技术，这在一定程度上有助于提升高ISO值时图像的清晰度。

该相机搭载了NP-BG1型号的锂电池，据测算，其续航能力足以拍摄约330张照片，这符合CIPA标准。相机的连接端口兼容USB 2.0和AV输出。另外，相机内置了索尼的图像处理引擎，能够满足基本的照片后期编辑需求。