佳能ixus120is

佳能IXUS 120 IS，这款相机在2009年问世，是一款IXUS系列中的超薄型数码产品，以其时尚便携的特点受到欢迎。它搭载了1210万有效像素的CCD传感器，并配备了具有4倍光学变焦能力的镜头，等效焦距为28-112mm。此外，它还具备光学防抖功能，即IS功能。机身厚度仅为20毫米，重量大约在120克左右，外壳选用不锈钢材料制成，可供选择的颜色有银色、黑色、蓝色以及棕色四种。

相机界面设计简洁明了，配备了2.7英寸的23万像素液晶屏幕。它具备智能场景模式，能够自动侦测拍摄环境并相应调整设置。支持720p高清视频拍摄，并使用H.264编码。内置了DIGIC 4图像处理器，具备面部识别和红眼校正等功能。存储方面，采用SD/SDHC卡，电池续航能力可达拍摄约200张照片。





相机具备多样化的拍摄选项，诸如自动拍摄、程序控制曝光、人像模式、风景模式、夜景模式等。感光度可在ISO 80至1600之间调节，并且能够实现大约每秒1.3张的高速连拍。它还支持3厘米的微距拍摄，并配备了有效距离大约为3米的内置闪光灯。此外，相机还附赠了ZoomBrowser EX和ImageBrowser两款软件，便于用户进行照片管理。

这款机型因超薄身形和时尚造型而备受瞩目，便于日常携带并随时拍照。其28mm广角镜头在拍摄风景和多人合影时表现突出，而光学防抖技术则有助于在光线不足的环境中捕捉到更清晰的画面。与上一代相比，IXUS 120 IS在画质和功能方面均有进步，不过由于传感器尺寸较小，其高感光度性能表现平平。