华为近期正式公布了其最新旗舰产品的发布会信息，该发布会计划于9月6日在德国慕尼黑举行。根据官方发布的宣传海报，此次发布会上将亮相Mate60系列的新款智能手机，这一举动也意味着华为在面临美国制裁的情况下，推出了其首款5G高端机型。

此次发布的Mate60系列手机搭载了麒麟9000S处理器，该处理器是采用中芯国际的7纳米制程技术制造的。据了解，这款处理器的性能与高通骁龙8 Gen2相近，而且在能耗管理上有着更佳的表现。该产品系列包括Mate60、Mate60 Pro和Mate60 RS保时捷设计三个型号，而且这些型号都支持卫星通信功能。

Mate60系列在影像领域实现了创新，配备了华为自主研制的XMAGE影像系统。该系列的主摄像头采用了1英寸的大尺寸传感器，并且具备了可变光圈的功能。同时，前置摄像头也得到了提升，像素达到了3200万，并且引入了3D结构光人脸识别技术。





需要指出的是，本次发布会的邀请函设计颇具寓意。邀请函中的圆形图案或许预示着华为即将发布全新的可折叠设备，又或是将带来与智能眼镜相关的创新产品。

华为消费者业务的主管余承东在社交媒体上公布，他们将为用户带来一系列具有颠覆性的创新体验。据悉，除了手机产品，华为还打算在本次发布会上同步发布新款的Watch GT4智能手表和FreeBuds Pro3无线耳机。