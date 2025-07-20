诺基亚在1865年创立于芬兰的坦佩雷，最初是一家专注于造纸的工厂。工厂的初创管理者是弗雷德里克·艾德斯坦，他主要负责木浆和纸张的生产。进入19世纪末，诺基亚开始扩大其业务领域，涉足橡胶制品和电缆制造行业。

1898年，诺基亚开始生产橡胶制品，包括轮胎和胶鞋等。到了1912年，公司成立了电缆厂，这一行动为公司日后进入通信领域打下了坚实的基础。到了1967年，诺基亚与芬兰的橡胶及电缆企业完成合并，这一事件塑造了如今我们所熟悉的诺基亚企业形象。

1970年代，诺基亚开始涉足电信设备行业。到了1979年，它与芬兰的电视机制造商Salora合作，共同研发了早期的移动电话系统。随后在1982年，诺基亚推出了首款车载电话，名为Mobira Senator。这款电话的重量相当惊人，达到了9.8公斤。

1984年，诺基亚发布了Mobira Talkman，这一举动标志着全球首批便携式移动电话的问世。到了1987年，诺基亚继续努力，推出了首款真正意义上的手持移动电话Mobira Cityman 900，这款手机的重量仅为760克。

1992年，诺基亚做出了一个重要决定，将公司的核心业务转向电信行业，并逐步停止了在其他行业的经营活动。在这一年里，他们推出了首款GSM手机1011，这款手机使得诺基亚具备了发送短信的功能。到了1994年，诺基亚2100系列手机正式面世，该系列手机首次引入了诺基亚特有的铃声设计。

1998年，诺基亚实现了对摩托罗拉的超越，成为全球最大的手机制造商。进入2000年，诺基亚事业达到巅峰，全球市场份额超过30%。紧接着，2003年，诺基亚推出了1100手机，该款手机销量最终突破2.5亿部，创造了手机销售的新高。

2007年，苹果公司推出了iPhone，这一举动宣告了智能手机时代的开启。与此同时，诺基亚的动作显得较为迟缓，依然执着于使用塞班系统。到了2008年，诺基亚做出了收购塞班公司的决策，希望通过此举改变现状。紧接着在2011年，诺基亚与微软达成了战略联盟，并着手生产运行Windows Phone系统的手机。

2013年，微软宣布了一项规模达72亿美元的收购案，其目标是诺基亚的手机业务。到了2014年，该交易顺利完成，诺基亚正式从手机市场竞争中撤出。但仅仅两年后，2016年，诺基亚宣布回归手机市场，并将生产诺基亚品牌手机的授权交给了HMD Global。

目前，诺基亚聚焦于网络设备、5G技术及专利授权等领域。作为全球通信基础设施的重要供应商之一，诺基亚在5G技术方面持续显示出其强劲的竞争力。其发展历程充分体现了科技行业的快速变化以及转型升级的迫切需求。