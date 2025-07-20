诺基亚x7参数配置详情

诺基亚X7手机搭载了高通骁龙710处理器，运用了10nm制程技术，同时装备了Adreno 616 GPU，整体性能相当出色。手机拥有6.18英寸的LCD显示屏，分辨率为2246×1080像素，屏幕占比达到了86.5%，而且能够支持HDR显示功能。内存配置提供4GB和6GB两种不同规格的RAM选项，存储容量包括64GB和128GB两个不同版本，而且还可以通过microSD卡扩展功能，支持高达400GB的存储空间。

诺基亚X7的相机系统十分引人关注，该设备搭载了1200万及1300万像素的后置双摄组合。在这之中，主摄像头运用了索尼IMX363传感器，支持双核对焦及OIS光学防抖功能。此外，它还配备了2000万像素的前置摄像头，支持AI智能美颜及HDR高动态范围拍摄。电池的电量达到了3500mAh，支持18W的快速充电，而且使用的充电接口是USB Type-C。





这款手机支持双卡双待，实现全网通话，同时兼容蓝牙5.0和NFC技术。操作系统为Android 8.1 Oreo，并且能够升级到Android 10。它的尺寸是154.8毫米×75.76毫米×7.97毫米，重量为185克，有暗夜蓝、暮光红、幻夜黑三种颜色可供选择。此外，该设备设有3.5毫米耳机插孔，能够接收FM广播信号，配备了双声道扬声器，同时装备了蔡司认证的摄像头。