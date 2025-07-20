苹果13上市时间官方价格

2021年9月14日，苹果公司于秋季新品发布会上发布了苹果13。从9月17日起，该产品正式开启预订通道。紧接着，9月24日，苹果13在全球多国及地区同步发售。在我国大陆，iPhone 13系列于9月17日晚8时开启预售，并于9月24日正式投入市场销售。

iPhone 13系列官方起售价如下：

iPhone 13 mini手机，128GB版本的价格为5199元，256GB版本的价格为5999元，而512GB版本的价格更是高达7599元。





iPhone 13 Pro的定价情况具体如下：128GB版本的价格是7999元，256GB版本的价格为8799元，512GB版本的价格则是10399元，而1TB存储空间的版本，其售价达到了11999元。

iPhone 13系列在存储配置上，价格比iPhone 12系列有所降低。以iPhone 13 mini为例，它的首发价格比iPhone 12 mini便宜了800元；同样，iPhone 13的起售价格也比iPhone 12少了800元。此次价格变动主要归功于苹果公司在工艺技术方面的精湛运用，以及供应链管理的改进。

iPhone 13系列增加了五种颜色选择：星光色、午夜蓝、粉嫩色、湛蓝色和鲜艳红色。而Pro系列在此基础上，还额外推出了石墨黑、亮金色和银色三种颜色。这些手机均配备了A15仿生处理器，其性能相较于A14芯片提升了大约15%。此外，它们的电池续航能力也得到了明显增强。在屏幕配置上，iPhone 13和13 mini的亮度增加了28个百分点；同时，Pro系列手机配备了120Hz的ProMotion自适应刷新率功能。