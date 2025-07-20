三星e708当初价格

2003年，三星公司推出了E708这款具有划时代意义的翻盖手机。这款手机作为三星E系列中的佼佼者，以其出色的设计和多样的功能，迅速吸引了市场的广泛关注。这款手机配备了双屏幕布局，其中主屏幕是一块128×160像素的TFT屏幕，能够呈现65536种色彩，而外屏幕则是一块96×64像素的OLED屏幕，在那个时期，这样的配置堪称顶级。

E708在国内市场上市的官方售价大概在4500至5000元人民币，这个价位在当时算是偏高。当时，我国多数工薪族的月收入大约在1000到2000元之间，因此这款手机很明显是面向消费能力较强的用户群体。诺基亚7250的售价在3800元左右，比其他品牌同期的手机略低；而摩托罗拉V878的价格则在4000元左右；相较之下，三星E708的定价显然比市场上的主流竞争者要高一些。





价格之所以不低，是因为它运用了新颖的设计以及多样的功能特点：机身极其纤薄，厚度只有19毫米；搭载了30万像素的摄像头，并且可以实现4倍的数码变焦；拥有40和弦的铃声音效；兼容GPRS和WAP网络连接；并且内置了红外端口。在当时，这些特性均体现了行业内的领先水平。

随着时间的推移，差不多过了半年，E708的售价逐步下滑，跌至3500到4000元区间。到了2004年下半年，随着E808等后续机型的问世，E708的售价再度下滑，大概在2500元左右。这样的价格变动反映出当时手机市场产品更新迭代的速度和价格波动的趋势。