三星强制恢复出厂设置

三星手机采用强制恢复出厂设置作为常见系统重置手段，适用于手机故障、密码遗忘或即将出售等情况。此操作将手机恢复至初始状态，清除所有用户数据和个性化设置，故在执行前务必进行重要数据的备份。

强制恢复出厂设置的操作方法主要有两种：

1. 通过设置菜单恢复：

打开"设置"应用

选择"常规管理"或"系统"

点击"重置"选项

选择"恢复出厂设置"

确认操作并等待完成

采用恢复模式进行强制性的数据还原（此方法适用于设备无法正常启动或用户遗忘密码的情形）：

关机状态下同时按住音量上键、Bixby键和电源键

当出现三星LOGO时松开电源键（其他键继续按住）

进入恢复模式后使用音量键选择"恢复出厂设置"

按电源键确认





选择"恢复出厂设置"后确认

注意事项：

1. 操作前确保手机电量充足（建议50%以上）

2. 恢复过程可能需要10-30分钟，期间不要操作手机

3. 此操作会删除所有数据，包括：

联系人、短信

应用程序及应用数据

照片、视频等媒体文件

系统设置和个人账户信息

4. 部分三星机型可能需要输入谷歌账户密码才能完成恢复

完成恢复出厂设置操作后，手机将自动启动并展示初始设置页面，那时需要重新选择语言以及进行网络等基础配置。若打算出售或转手手机，恢复出厂设置后最好检查存储空间，以确保所有数据已被完全删除。