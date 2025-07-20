诺基亚手机型号一览表

诺基亚曾是全球最大的手机生产商，其产品种类繁多，涵盖了从基础功能手机到高端智能机的各个市场领域。现在，我将以产品系列为依据，为您列举一些具有代表性的型号。

功能机系列：

1. 经典直板机：

1100系列（2003年上市，全球销量超2.5亿台）

1110/1112（2005年推出的廉价机型）

1208/1209（2007年带手电筒功能）

2. 音乐手机：

XpressMusic 5310（2007年超薄音乐手机）

5700 XpressMusic（旋转屏设计）

5800 XpressMusic（首款触屏音乐手机）

3. 商务系列：

E系列包括：E71型号，它拥有全键盘和金属机身设计；以及E72型号，配备了500万像素自动对焦摄像头。

6系列包括：6310i（这款2002年的经典商务手机）、6500 Classic（2007年推出的不锈钢外壳手机）。

塞班智能机：

1. N系列旗舰：

N70/N73（2005-2006年）

N95（2007年双向滑盖+500万像素）

N8（2010年1200万像素卡尔蔡司镜头）

2. 触屏机型：

5800（首款S60触屏机）

X6（电容屏+32GB存储）

N97（侧滑全键盘设计）





Windows Phone时期：

Lumia 800（2011年首款WP7手机）

Lumia 920（2012年带光学防抖）

Lumia 1020（2013年4100万像素）

安卓智能机：

1. 复刻系列：

8110 4G（2018年香蕉机复刻）

2720 Flip（2019年翻盖机）

2. 智能机型：

Nokia 6（2017年首款安卓机）

Nokia 8 Sirocco（2018年旗舰）

X系列（2021年性价比机型）

特殊机型：

7710（2004年首款宽屏触控）

N-Gage（2003年游戏手机）

808 PureView（2012年4100万像素）

这些是2000至2022年期间在市场上具有一定影响力的部分手机型号，实际上型号种类已超过400种。目前，HMD公司继续以Nokia品牌的名义发布新手机，不过它们已经切换到了安卓操作系统。