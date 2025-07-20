n97诺基亚刚上市价格

2008年的第四季度，诺基亚发布了一款旗舰手机，名为N97。这款手机充分展现了诺基亚在技术和设计方面的最高成就。N97采用了侧滑盖全键盘的设计，并配备了3.5英寸的触摸屏幕。它运行的是Symbian S60第五版操作系统，内置的存储空间达到了32GB。而且，它还支持通过microSD卡进行容量扩展，最大可扩展至48GB。

2009年6月，N97在欧洲市场正式与消费者见面，官方建议的售价为550欧元，不含税费。在美国，解锁版的N97价格大约在699美元。转至我国大陆，行货版的N97上市时价格大概在5998元人民币。这样的定价使得N97成为了当时市场上价格最高的智能手机之一。





当时在美利坚合众国的市场上，iPhone 3GS的合约价格是199美元，而未解锁版本的售价更是高达599美元。尽管如此，N97凭借其独特的设计风格以及诺基亚品牌那强大的吸引力，依旧吸引了众多商务人士和诺基亚品牌的坚定支持者。

需留意的是，N97的价格随时间逐渐降低。大概在上市半年左右，市场上的价格普遍下降了约15%到20%。鉴于不同地区的关税、汇率等条件不尽相同，实际的销售费用也存在差异。该手机最终在2010年被N8等后续型号所淘汰。