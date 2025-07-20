摩托罗拉C168，一款颇具代表性的直板式功能手机，于2006年问世。它配备了1.5英寸的128x128像素CSTN屏幕，能够呈现65000种色彩。手机尺寸为109毫米宽、45.5毫米高、19.5毫米厚，重量仅为90克，携带起来十分轻巧方便。

这款手机运行的是摩托罗拉独有的操作系统，能够接入GSM 900/1800MHz的双频段网络。它具备通话、发送短信、设置闹钟、使用计算器、进行单位与货币转换等基础功能。电话簿容量达到500条，并支持分组管理功能。尽管没有配备摄像头，但它配备了3.5mm的耳机接口，能够接收FM调频广播。

摩托罗拉C168配备820mAh的锂电池，其待机能力出众，长达300小时；通话时长约为5小时。机身内置1MB内存，遗憾的是不支持存储卡扩充。键盘设计有防尘功能，按键触感舒适。外壳提供黑色和银色两种颜色选择，且材质坚固耐磨。





这款手机具有以下几大亮点：首先，它拥有超长的续航能力；其次，操作界面简洁直观，易于上手；再者，机身结实耐用；最后，性价比极高。然而，它也存在一些不足之处：比如，无法接收彩信；再者，缺少蓝牙功能；另外，屏幕的显示效果尚可。

摩托罗拉C168主要针对那些对基础通信功能有需求的用户群体，非常适合老年人、学生群体，或是作为备用手机使用。该手机出厂时已经预装了“移动QQ”等基础应用，用户能够利用GPRS技术进行上网。此外，手机附带的配件包括电池、充电器以及用户手册。