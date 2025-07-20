戴尔电脑型号查询官网

在戴尔的官方网站上，用户可以找到多种查询电脑型号的方法。这些方法包括：，以及。

进入戴尔官网（），在页面右上角点击“支持”按钮，然后选择“产品支持”这一项。随后，在搜索框中输入设备的序列号或者服务编号，系统就会自动识别并展示该电脑型号的相关信息。

在电脑的机身部位查找型号的标记。通常情况下，戴尔的笔记本型号标记多位于机身的下方，而台式机的标记则常见于机箱的背面。这些标记会明确地显示出产品的型号以及序列号。

使用系统信息查询功能，在Windows操作系统中，您可以通过同时按下Win键和R键来执行操作。接着，输入"msinfo32"命令，系统信息窗口便会显现。在窗口的"系统摘要"区域，您可以找到关于"系统型号"的详细信息。





请选用戴尔官方提供的辅助工具软件。此软件可自动识别您的电脑型号和配置信息，并且能提供相应的驱动程序下载和技术支持服务。

启动CMD窗口是第一步，接着输入“wmic csproduct get name”这一命令，回车键一按，电脑的具体型号信息就会立刻显示出来。

如遇特殊情形，若前述方法不能找到型号，请与戴尔客户服务取得联系。在联系时，请出示购买设备的凭证或发票等材料，我们的客服人员将会提供帮助，协助您完成型号的查询和核实。

确定型号无误后，用户可访问戴尔官网，获取该型号的技术手册、驱动程序的下载地址以及保修信息。我们建议用户在购机后，妥善保管好产品包装和购物发票，因为上面通常都会标注有产品的完整型号。