努比亚官方商城隶属于努比亚品牌，主要经营努比亚品牌的手机、智能穿戴设备以及相关配件。商城里有新品首发的机会、配件优惠活动以及会员专属福利，是消费者购买努比亚正品的重要途径之一。

在努比亚官方商城，顾客能够选购努比亚最新推出的高端手机，诸如Z系列以及红魔游戏手机系列等。商城会不定期举办新品预售活动，届时购买者将享有优先发货和赠送小礼品等特权。另外，商城还提供以旧换新服务，用户可以将手中的旧手机按一定价格折算，用以购买新手机。

nubia商城不仅售卖手机，还提供智能手表、耳机、充电器等各式配件。这些配件与努比亚手机配合默契，而且有些产品可以享受组合购买优惠。商城内所有配件均为官方正品，并提供原厂质保服务。

nubia商城设立了会员积分制度，顾客购物即可积累积分，这些积分可以用来换购礼品或直接抵扣现金。商城还会为会员提供特别优惠，比如会员日的折扣、生日时的特殊待遇等。一旦注册成为会员，还能享受到延长的保修服务、免费的贴膜等额外福利。

在售后服务领域，nubia商城推出了七天无理由退换货、十五天换新等便捷服务。顾客可以在商城内提交售后申请，官方售后网点将负责提供相应的服务保障。此外，商城还配备了在线客服，能够解答顾客在购买前后的各种疑问。

努比亚商城提供多样化的支付手段，涵盖支付宝、微信支付以及银行转账等多种方式。在物流配送上，我们与各大快递公司建立了合作关系，旨在保证商品能够迅速抵达消费者手中。此外，部分区域还提供门店自提服务，消费者可以根据自己的位置选择最近的努比亚官方授权店铺进行取货。