漫步者最建议买的三个型号

漫步者，是我国知名音频品牌之一，旗下产品线丰富多样，价格公道。在众多型号中，有三款产品尤为值得消费者关注并考虑购买。

漫步者R1700BT，这款音箱采用4英寸2.0有源设计，以木质箱体作为设计上的亮点，音质表现相当出色。它具备蓝牙5.0的连接技术，还配备了RCA和光纤输入接口，非常适合摆放在电脑桌上使用。在低频方面，它展现了坚实的质感；在中高频区域，声音显得清晰且透明。因此，它无疑是作为入门级Hi-Fi音响的一个不错的选择。





漫步者W820NB紧随其后上市，这是一款配备了主动降噪功能的头戴式耳机。它采用了混合降噪技术，降噪效果非常出色，能够实现高达-38dB的降噪深度。耳机内部配备了40mm的镀钛复合振膜，并且已经获得了Hi-Res认证，确保了音质的卓越表现。此外，这款产品的电池续航能力出色，能够持续工作49个小时，同时具备Type-C快速充电功能，非常适合日常通勤和日常生活中的使用。

强烈推荐您考虑漫步者LolliPods Pro，这款耳机具备-38dB深度降噪技术，还配备了8mm动圈单元。它达到了IP54的防水标准，支持快速充电功能。耳机本身使用时间可达5小时，搭配充电盒使用，总续航时间更是高达20小时。而且，它的通话降噪表现也非常优秀，是一款性价比极高的真无线耳机。