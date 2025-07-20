苹果手机的价格跨度较广，主要受到型号、配置和购买途径的影响。以最新推出的iPhone 15系列为例，其入门级价格大约在5999元左右，而顶配版iPhone 15 Pro Max的价格甚至超过了一万元。相较之下，往年的旧款iPhone，比如iPhone 14系列，其价格已经降至4500至8000元区间。

二手手机的价格波动更为显著。一款状况不错的iPhone 13大概在3000到4500元之间，而像iPhone XR这样的早期型号，价格可能降至1500元左右。但需留意，水货和翻新机的价格通常更低，不过购买时也伴随着一定的风险。

存储空间的大小是决定价格高低的关键因素。对于同一型号的产品，256GB的版本通常会比128GB的版本高出800到1000元。而在256GB版本的基础上，512GB版本的售价又会额外增加大约1000元。除此之外，不同颜色的版本之间，价格也会有大约100到200元的差距。





在购买途径上，官方网站和官方实体店的价格相对稳定，不过并不提供折扣。而在电商平台，时常能遇到促销活动，优惠力度可以达到500到800元。至于运营商提供的合约机，虽然价格较便宜，但消费者需要与之绑定相应的套餐。

选购产品时，应依据个人预算和实际需求挑选恰当的型号，无需盲目追求最新上市的款式。另外，还需留意确认购买途径是否正规，以防买到假货或质量低劣的商品。