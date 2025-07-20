操作苹果11的屏幕截图十分简单，只需同时按住手机右侧的电源键和左侧的音量加键，截图操作就完成了。按下按键后，屏幕会立刻闪烁，还会听到截图的提示音，这表示截图已经成功。截图好的图片会自动保存在手机的相册中。

若想查看最新取得的屏幕快照，请打开手机相册，寻找“截图”这一类别，那里保存了所有截图的记录。如果在截屏时没有听到提示音或者屏幕没有闪烁，可能是因为按键没有同时正确按下，或者按压的时间不够长，可以尝试多按几次。

苹果11手机支持通过AssistiveTouch功能来截取屏幕画面。若想激活这一功能，需按照以下步骤操作：首先打开"设置"，接着选择"辅助功能"，然后点击"触控"，找到"AssistiveTouch"选项并打开它。启动后，屏幕上显现出一个圆形标志，点击这个标志，选择“设备”选项，然后点击“更多”按钮，最终选择“截屏”功能，截屏操作就此完成。

苹果11为经常使用手势操作的用户设计了方便的截屏功能，用户只需轻轻敲击手机背部就能实现截屏。若要激活此功能，用户需先打开"设置"，接着选择"辅助功能"，然后点击"触控"，最后找到并设置"轻点背面"。在设置界面，用户可以自行选择是轻敲两次还是三次背部来启动截屏。需要特别注意的是，此功能仅在手机背部与手指直接接触时才能正常工作。

截取屏幕后，可以执行多种操作，例如，通过点击屏幕左下角出现的截图缩略图，可以切换到编辑状态。在编辑页面，可以对图片进行剪切，亦或添加不同类型的标注和文字。编辑完成后，点击“完成”按键，可以选择将图片存入相册，亦或是直接将其删除。值得注意的是，若要截取较长的内容，苹果11的初始系统并不具备这样的功能；此时，你便需借助第三方软件，比如Tailor等，来满足这一需求。