华为p20手机参数配置

华为P20是华为在2018年3月推出的一款高端智能手机，它配备了麒麟970处理器。这个处理器由四个2.4GHz的Cortex-A73核心和四个1.8GHz的Cortex-A53核心构成，打造出了强大的八核架构。而且，该手机还配备了性能卓越的Mali-G72 MP12图形处理器。内存类型丰富，装备了6GB的RAM，并且用户可以选择64GB、128GB和256GB这三种不同规格的存储组合。

这款手机的屏幕尺寸为5.8英寸，采用的是LCD全面屏设计，分辨率高达2244×1080像素，像素密度相当高，具体为428ppi。另外，它还具备DCI-P3广色域技术。机身的三维尺寸分别是149.1毫米宽、70.8毫米高、7.65毫米厚，重量大约在165克左右。手机具备前置指纹识别功能，指纹识别模块被巧妙地放置在手机的下巴部分。

P20的显著之处在于其摄像功能，该功能搭载了两个位于背面的摄像头，其一为1200万像素的彩色镜头，光圈大小为f/1.8；另一个则是2000万像素的黑白镜头，光圈为f/1.6。这样的组合使得手机具备了2倍的光学变焦功能、4合1的混合对焦技术，并且能够捕捉到960fps的慢动作视频。在配置方面，P20配备了2400万像素的单摄像头，该摄像头的光圈达到了f/2.0的标准，并且还具备了AI智能美颜技术和人像拍摄模式。





该电池容量为3400mAh，兼容华为SuperCharge快充服务，充电效率可达5V/4.5A。在通信方面，它支持双卡双待，实现全面网络覆盖，并搭载了NFC功能。系统运行基于Android 8.1的EMUI 8.1操作系统，同时拥有GPU Turbo图形加速技术。机身体积使用了玻璃材料制作，可供挑选的色泽有极光色、粉嫩的樱粉金、璀璨的宝石蓝以及深邃的亮黑色等多种选择。

该产品具备IP53等级的防尘防水功能，同时支持双频段GPS定位。它还具备红外遥控和Histen音效技术。P20系列首次引入AI芯片NPU，可实现AI场景识别和AI拍照的实时优化。此外，它还内置了华为应用市场及其他软件服务，例如语音助手等。