三星9300是什么型号

2012年，三星电子发布了一款名为9300的智能手机，该机属于Galaxy S系列。这款手机的官方名称为Galaxy S III，而GT-I9300则是其国际版型号。该机型搭载的是Android 4.0操作系统，并且拥有一块4.8英寸的Super AMOLED高清屏幕，屏幕分辨率高达1280×720像素。

三星9300在硬件方面，采用了Exynos 4412四核处理器，主频为1.4GHz。此外，该机配备了1GB的RAM，用户可以选择16GB、32GB或64GB的存储空间。至于摄像头，后置摄像头具备800万像素，支持1080p高清视频录制；而前置摄像头则有190万像素。此外，电池容量为2100mAh，并支持NFC近场通信技术。

三星9300当时带来了许多创新功能，包括Smart Stay的眼球追踪技术、S Voice的语音服务以及Pop Up Play的画中画播放功能。这款手机采用了类似鹅卵石的设计风格，机身厚度仅有8.6毫米，重量为133克，并且提供了多种颜色选择。

这款手机支持3G网络，有些型号在部分地区还能使用4G LTE技术，比如GT-I9305。它是Galaxy S系列的第三代产品，在全球市场上取得了不错的成绩。自上市后，仅仅两个月时间，销量就已经超过了1000万台。