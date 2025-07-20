诺基亚e63是哪一年上市的

2008年11月，诺基亚E63正式和消费者见面了。这款手机是E71的简化版，它保留了全键盘和商务功能。不过，在硬件配置上，它有所降低。这样的设计目的是为了以更低的价位吸引消费者的关注。

这款手机装有2.36英寸的TFT屏幕，屏幕分辨率是320像素乘以240像素。手机搭载的是Symbian OS 9.2系统，并且使用了S60第三版用户界面。另外，手机内部装备了369MHz的ARM11处理器，内存大小为110MB。

E63的主要特点包括：

完整的QWERTY全键盘

内置Wi-Fi无线网络功能

支持3G网络

200万像素摄像头

3.5mm耳机接口





支持microSD卡扩展存储

与E71相较，E63去除了GPS功能，并放弃了金属机身设计，转而使用了塑料外壳。此外，其电池容量也由1500mAh降至1500mAh。这些改动使得E63的价格更加亲民，也因此成为了当时市场上颇受欢迎的商务手机之一。

2008年，E63一经推出，便迅速赢得了市场的喜爱，特别是在商务人士和学生群体中颇受欢迎。它的耐用性和实用性使其成为了诺基亚E系列中的佼佼者，堪称经典。