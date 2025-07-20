三星u608刚上市多少钱

2007年，三星电子推出了U608，这是一款超薄滑盖手机。它属于"Ultra Edition"系列，是其中的佼佼者。一上市，手机的售价就被定在了3500至4000元人民币之间。这款手机以其仅13.8毫米的极薄机身，在市场上迅速引起了广泛的关注。它搭载了2.2英寸的QVGA级别TFT屏幕，配备了300万像素的自动对焦相机。同时，它能够实现蓝牙连接，支持MP3音乐播放，并且拥有microSD卡扩展功能，集成了众多实用特性。

在市场定位上，U608被划定为中高端商务手机，主要针对那些崇尚时尚外观和实用功能的商务人群。相较于同期其他品牌的同类产品，它的售价位于中等偏高的区间。刚一上市，得益于当时领先的超薄滑盖设计和创新的触控按键技术，其售价保持了相对的稳定。然而，随着时间的推移，市场竞争愈发激烈，大约半年之后，它的价格便开始明显下滑。





需要指出的是，这款手机在刚一上市时，售价在不同地区确实存在差异，一线城市的售价普遍偏高；而在二三线城市，由于渠道成本较低，实际成交的价格通常会比官方建议的零售价便宜，大约在10%到15%的范围内。另外，不同颜色版本的手机价格也有所区别，例如黑色版本的售价通常会比银色版本贵上100到200元。