2014年7月，努比亚Z7 Max正式亮相，这款手机主要面向中高端市场。它搭载了高通骁龙801处理器，运行速度可达2.5GHz。机身配备了一块5.5英寸的1080P高清屏幕。在内存方面，它配备了2GB的RAM，存储容量为32GB。特别值得一提的是，该机还具备最高128GB的存储扩展能力。后置摄像头配备了1300万像素，使用了索尼IMX214传感器，能够进行4K视频的录制；此外，前置摄像头也装备了500万像素。

系统运行的是基于Android 4.4的Nubia UI 2.0版本，这样的系统配置。它具备双卡双待功能，使用起来极为便捷。电池容量达到3100mAh，并且支持快速充电。机身采用塑料材质，重量大约为160克，厚度为8.9毫米。此外，它还拥有专业相机模式和边缘触控手势操作等特色功能。





该设备支持4G LTE Cat4网络，下载速度可达150Mbps。它具备Wi-Fi 802.11ac、蓝牙4.0、GPS和NFC等多种连接功能。在音质上，采用了杜比音效技术，外放效果相当不错。售价1999元，性价比在同类型产品中较为突出。

系统使用起来很顺滑，但偶尔会遇到第三方软件兼容性的问题。相机的表现挺出色，尤其在夜间拍照时更显其优势。电池续航能力一般般，频繁使用的话，一天至少得充一次电。发热控制还可以，就算长时间玩游戏，温度也能保持在可接受的限度内。