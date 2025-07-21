诺基亚曾是手机界的领军企业，其市场占有率一度攀升至40%以上。这个来自芬兰的品牌，凭借其产品的高耐用性和稳定性，在功能手机时代确立了无可争议的领先地位。2007年问世的N95，更是当时智能手机技术的巅峰之作，它搭载了500万像素的摄像头、GPS定位系统以及丰富的多媒体功能。

2007年，苹果推出了iPhone，这成为了转折点。然而，诺基亚的高层却错误地预估了智能手机的发展方向，他们选择了继续使用塞班系统，而没有转向新兴的Android平台。2011年，当时的CEO埃洛普提出了“燃烧平台”的比喻，但这已经是太晚了。公司内部的创新步伐缓慢，决策层对触屏手机的兴起反应不够敏锐。

2013年，微软以72亿美元的价格购得了诺基亚的手机部门。这一举动最终证明是灾难性的。2015年，微软不得不宣布减记76亿美元的资产，并裁减了7800名员工。随后，诺基亚将品牌授权给了HMD Global，并转而专注于通信网络设备业务。如今，诺基亚依然是全球重要的5G设备供应商之一，但其在手机领域的辉煌已不复存在。

诺基亚之所以败退，主要归因于几个方面：一是对市场需求的变动反应迟缓，二是高层决策出现失误，三是组织结构过于庞大，使得创新进程变得缓慢，四是智能手机转型期选错了技术路径。这一案例已作为商学院的典范教材，提醒企业需对技术变革保持高度的警觉。