华为P40是华为在2020年3月份发布的一款高端智能手机，它配备了华为自主研发的麒麟990 5G芯片。这款芯片采用了7nm+ EUV的先进制程技术，并且支持5G双模全网通功能。该手机配备了6.1英寸的OLED屏幕，屏幕分辨率为2340×1080。此外，它还支持DCI-P3广色域技术，屏幕刷新率高达60Hz。

P40的显著亮点是其摄像头系统，该系统后置的三摄像头分别具备：一颗5000万像素的超感知主摄像头，光圈值为f/1.9，并配备了RYYB传感器；一颗1600万像素的超广角镜头，光圈值为f/2.2；以及一颗800万像素的长焦镜头，光圈值为f/2.4，并且支持OIS光学防抖技术。该系统具备3倍光学变焦、5倍混合变焦和最高30倍的数字变焦功能。设备搭载3200万像素的前置摄像头，光圈达到f/2.0，同时支持红外深度感应技术。





电池容量为3800mAh，支持22.5W的有线快速充电，不过遗憾的是，它并不支持无线充电功能。机身部分，中框采用铝合金材质，后盖则是玻璃制成，整体设计上，它具备了IP53级别的防尘防水性能。在存储配置上，用户有6GB RAM加128GB ROM和8GB RAM加128GB或256GB ROM两种选择，但遗憾的是，这种配置不支持存储的扩充。

此设备拥有屏下指纹识别功能，配备了NFC技术，兼容Wi-Fi 6标准，支持蓝牙5.1版本，采用USB Type-C接口，并且搭载的是基于Android 10的EMUI 10.1操作系统。其具体尺寸是148.9毫米宽，71.06毫米高，8.5毫米厚，重量约为175克，同时提供零度白、深海蓝、亮黑色、冰霜银和晨曦金五种颜色供消费者挑选。