华为mate20x致命缺点

华为Mate20X这款大屏旗舰手机虽多优点，却也显露出几处明显不足。首先，它的机身尺寸相当庞大，这是其中一大问题。7.2英寸的超大屏幕虽然能提供更佳的视觉享受，但握持起来却颇为吃力，放入口袋中也不太方便，特别是对于手小的人来说，使用起来不太合适。

重量问题同样不容小觑，232克的重量长时间使用下来，手腕会感到疲惫，尤其是在卧床玩手机时，手机容易掉落砸到脸部。而且，安装手机壳后，重量增加，使得手机的便携性进一步下降。

电池容量虽达5000mAh，然而屏幕尺寸较大导致耗电迅速，实际使用时并未达到预期的那样耐用。尤其是在玩游戏或观看视频时，电量消耗尤为明显。此外，电池容量大也意味着充电时间较长，尽管支持快速充电，但完全充满电仍需将近两小时。

散热效果并未达到预期。当进行长时间的大型游戏运行时，设备会明显升温，特别是在炎热的夏季，这样的使用体验会大打折扣。尽管配备了石墨烯散热技术，但其效果还是相当有限的。

在相机性能上，尽管配置尚可，不过夜间拍照时噪点明显增多，色彩还原度不够精确。而在光线较暗的环境中拍照，照片质量明显降低，与同类高端机型相比，并无明显优势。

系统在优化方面存在不足。因为屏幕的分辨率达到了2244x1080，导致部分应用未能针对大屏幕进行优化，显示效果不尽人意，出现了界面被拉伸或内容显示不全的问题。此外，EMUI系统对大屏幕的优化也尚未做到尽善尽美。

最终价格略显昂贵。当初上市时，其售价超过5000元，性价比并不理想。尽管如今价格有所下调，但相同价位仍有其他品牌的高端机型性能更佳。对于资金有限的消费者而言，此款手机并非最优选。