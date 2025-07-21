360n6pro手机参数

360n6pro是360公司在2017年12月发布的一款中端手机。这款手机配备了5.99英寸的IPS LCD屏幕，屏幕分辨率达到了2160×1080像素，屏幕宽高比为18:9。它搭载了高通骁龙660处理器，并提供了4GB/6GB的运行内存选项，同时支持64GB/128GB的存储空间。此外，该手机还支持最高128GB的存储扩展功能。

拍照功能上，360n6pro配备了1600万像素加200万像素的双后置摄像头，具备PDAF相位对焦技术。前置摄像头则是800万像素，并配备了柔光灯。电池容量达到了4050mAh，并且支持18W的快速充电。系统方面，它运行的是基于Android 7.1.1的360 OS 3.0。





该设备具备双卡双待功能，兼容全网4G网络；其体积为157.2毫米×75.64毫米×8.15毫米，重量为182克；内置指纹识别及后置指纹传感器；保留了3.5毫米耳机插孔；同时支持蓝牙4.2及NFC技术。

360n6pro发布时着重强调续航能力持久以及大屏幕的体验，在同等级别的手机中，其电池容量表现尤为出色。手机采用金属边框与双面玻璃的构造，消费者可以选择深海蓝和钛泽银两种不同的颜色。这款手机主要针对那些注重性价比的消费者群体。