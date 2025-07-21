诺基亚6120上市时间

诺基亚6120，是诺基亚公司在2007年发布的一款具有里程碑意义的智能手机，并在同年第二季度正式开始面向市场销售。然而，有一点需要特别指出，这款手机在不同的区域上市的具体时间有所差异。

在欧洲，诺基亚6120手机于2007年5月率先上市销售。在同一时间，亚洲市场，包括中国等地，也于2007年6月逐步推出。而在北美市场，该手机的上市时间则相对晚一些，大约在2007年8月。

诺基亚6120属于6系列商务机型，搭载Symbian S60第三版操作系统，配备2.0英寸的QVGA显示屏和200万像素摄像头。作为诺基亚首款采用369MHz处理器的手机，它凭借出色的性能和公道的价格，当时在市场上赢得了不错的评价。





这款手机一经推出，便为诺基亚在中端智能手机市场补上了缺口，同时与N系列、E系列等高端机型形成了良好的互补。它那精致小巧、轻薄易携的外观设计，让它成为了当时最轻薄S60智能手机之一。

值得注意的，2007年是iPhone第一代手机问世的那一年，同时，诺基亚6120的推出，也象征着从传统功能手机向智能手机过渡的转折点。尽管如今看来它的配置略显过时，但在当时，它无疑是一款极具市场竞争力的产品。