2017年9月，苹果公司推出了新一代智能手机——苹果手机8，这是iPhone系列的第十一款新品。该手机搭载了4.7英寸的Retina HD高清显示屏，屏幕的分辨率为1334x750像素。在设计方面，苹果手机8继承了苹果一贯的金属边框与玻璃后壳的搭配，消费者可以挑选银色、深空灰和金色这三种颜色。

iPhone 8搭载了A11仿生处理器，这款处理器在当时的手机处理器市场中表现突出。它采用了六核心CPU架构，性能比上一代的A10 Fusion芯片提升了25%，GPU性能更是增长了30%。用户可以根据需求选择64GB或256GB的存储空间。

这款相机配备了1200万像素的高清后置镜头，支持光学防抖技术，光圈达到了f/1.8，并且支持4K视频拍摄。同时，它还拥有700万像素的前置摄像头，可以进行1080p的高清视频录制。另外，新增的“人像光效”模式可以实时调整人像照片的灯光效果。

iPhone 8在充电领域取得了创新，首次引入了无线充电技术，符合Qi规范，功率更是达到了7.5W。同时，它保留了Lightning接口，并且支持快速充电功能，短短30分钟内，电量就能充至50%。

该操作系统在出厂时预装了iOS 11系统，用户可以选择将其更新到最新的iOS 16版本。另外，它还支持True Tone显示技术，具备3D Touch压力感应功能，并且拥有IP67等级的防尘防水特性。

产品刚上市时，定价为5888元人民币，而256GB存储空间的型号则是7188元。作为iPhone 7的升级版，iPhone 8在性能、拍照和充电技术等方面有了明显提升，但外观上改动不大。