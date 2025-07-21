华为在2017年推出了一款名为畅玩7X的中端智能手机，该机型以全面屏设计和高性价比为卖点。它配备了5.93英寸的18:9全面屏，屏幕分辨率高达2160×1080，屏占比达到了82.9%，在同价位手机中表现十分抢眼。

畅玩7X在硬件配置上，采用了麒麟659八核处理器，并提供了4GB的运行内存。用户可以根据需要选择32GB、64GB或128GB的存储空间。手机后置摄像头组合为1600万加200万像素，支持人像拍摄和背景虚化效果。前置摄像头则是800万像素，具备美颜自拍功能。电池容量为3340mAh，并且支持10W的充电速度。

该系统内置了基于Android 7.0的EMUI 5.1操作系统，并且未来可进行版本升级。设备支持人脸识别和指纹解锁两种解锁手段，指纹识别装置位于机身后部。机身重量大约为165克，厚度为7.6毫米，有极光蓝、幻夜黑、铂光金三种颜色可供选择。





该设备在网络制式上实现了双卡双待全网通功能，不过并未配备NFC功能。同时保留了3.5mm耳机插孔，并使用了Micro USB充电端口。在价格方面，32GB版本在发布时的售价为1299元，64GB版本为1499元，而128GB版本则是1799元。

畅玩7X凭借其全面屏的设计和相对合理的价格，在市场上赢得了较好的口碑，尤其是对于那些预算有限却渴望体验全面屏的用户而言，它确实是一个不错的选择。然而，随着时间的流逝，这款手机已经停止生产，现在市面上流通的多数是二手产品。