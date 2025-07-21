佳能mp288打印机

佳能MP288是一款功能全面的一体机，它能够进行打印、扫描以及复印操作。该机型配备了四色FINE墨盒系统，能够实现高达4800×1200dpi的打印分辨率，从而确保输出的照片和文档清晰且边缘锐利。它的最大打印尺寸可达A4，非常适合家庭以及小型办公室使用。

MP288在打印速度上，黑白文件每分钟可以输出大约7页，而彩色文件则大约为4.8页。尽管速度不是特别快，但满足日常需求是绰绰有余的。此外，这款打印机采用了上送纸方式，能够兼容普通纸、照片纸等多种打印材料。

MP288配备了CIS扫描元件，其扫描功能具备1200×2400dpi的光学分辨率，能够实现高达48位的色彩深度图像采集。此外，复印功能支持连续复印1至9页，且复印比例可在25%至400%的范围内进行调节。

墨盒系统配备了PG-845型号的黑色墨盒以及CL-846型号的彩色墨盒，两者搭配使用。用户有选择更换单一颜色墨盒的灵活性，这样做能有效减少使用成本。然而，需留意的是，该打印机不支持仅使用单一墨盒的运作方式，必须同时装入黑色和彩色墨盒，才能保证其正常运作。





MP288在连接方面仅配备了USB端口，并不支持无线打印功能。其尺寸为449×304×152毫米，重量大约是5.3千克，体积适中，便于用户放置。同时，附带的软件有Easy-PhotoPrint和MP Navigator等，这些软件能帮助用户轻松完成照片打印和扫描的工作。

在日常保养中，建议对打印头进行定期的清理，并对喷嘴进行检查，这样可以保证打印效果的优良。如果打印机长时间闲置，建议每两周至少打印一页测试页，这样可以避免墨水干涸导致喷头堵塞。

总体来看，佳能MP288是一款性价比挺不错的入门级多功能打印机，挺适合那些打印需求不多的家庭用户或是小型办公室。尽管它的功能并不算特别先进，但基本上还是能够满足日常文档处理的各种需求。