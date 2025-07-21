联想小新平板电脑怎么样

联想推出的新小新平板电脑，是其品牌中性价比较高的中端系列。在2023年，新款的小新Pad Pro 12.7型号搭载了高通骁龙870处理器。该款平板装备了一块12.7英寸的LCD屏幕，分辨率达到2.9K。它还支持120Hz的刷新率，屏幕的占比非常高，达到了90%。

在性能上，骁龙870处理器定位为中高端，它能够顺畅地执行多数应用和游戏。配备了8GB的内存以及128GB或256GB的存储空间，并且支持通过存储卡进行扩展。经过实际测试，其安兔兔跑分大约在70万左右，性能相当于旗舰级骁龙888的约80%。

屏幕显示效果相当出色，分辨率高达2560×1600，刷新率120Hz，观看视频和浏览网页都让人感到非常舒适。同时，它还支持HDR10和杜比视界技术，色彩准确度ΔE<2，色彩还原非常精准。另外，四扬声器系统与杜比全景声技术相结合，使得外放效果在同价位产品中显得尤为出色。

该设备配备了一块容量为10200mAh的大容量电池，并支持高达45W的快速充电功能。经过实际测试，连续播放视频的时间可以达到大约12小时，而充满电的时间大约需要1小时40分钟。机身重量大约为615克，厚度为6.9毫米，携带起来相当方便。





该系统采用Android 13操作系统，搭载ZUI 15界面设计，界面设计简洁大方，具备分屏显示、小窗口等提升工作效率的功能。同时，它还配备了功能齐全的USB-C接口，能够实现视频输出和OTG功能。然而，系统更新的频率相对较低，这成为了联想平板一直以来的不足之处。

配件包括磁吸式键盘和触控笔，这两者需另行购买。手写笔具备4096级的压感功能，操作响应延迟较低，非常适合用于记录和绘制。键盘的按键行程适中，打字时的感觉也还可以。

小新Pad Pro 12.7在2000至3000元的价格区间内，性价比十分明显，尤其适合用于观看视频和进行简单的办公任务。与同价位的产品相比，它在显示屏质量、音响效果以及电池续航方面均占优势。不过，它的系统优化水平一般，可能不太适合那些对系统体验有较高要求的用户。