联想e420配置参数

联想公司生产的ThinkPad E420是一款面向商务用户群体的笔记本电脑，它最显著的特点是其出色的稳定性和实用性。以下是这款笔记本的主要技术参数：

在处理器配置方面，E420搭载了第二代英特尔酷睿i系列处理器，用户可选i3-2310M、i5-2410M或i7-2620M这三种型号。这些型号均基于32nm制程技术生产，主频跨度从2.1GHz到2.7GHz，还支持英特尔睿频加速技术，能够根据实际工作需求自动调节其运行速度。

内存配置为4GB DDR3 1333MHz，最高可升级至8GB。系统采用了双通道内存架构，这一设计有利于提升整体的运行速度。在存储方面，用户可以选择320GB或500GB的机械硬盘，转速为5400转每分钟，而对于部分高端型号，还提供了7200转的高速硬盘作为可选配置。

这款显卡使用了AMD Radeon HD 6630M独立显示芯片，拥有1GB的GDDR3显存，同时支持DirectX 11技术。另外，它还内置了英特尔的HD Graphics 3000核芯显卡，能够根据实际使用需求自动切换，确保了性能的同时，也兼顾了能耗。





这款屏幕尺寸为14英寸，采用了LED背光技术，其分辨率达到了1366×768，还具备防眩光特性。机身的三围尺寸分别是339毫米、230毫米和31.8毫米，整体重量约为2.25千克，这样的便携性在商务笔记本中属于中等水平。

E420在接口设计上，配备了两个USB 3.0接口，一个USB 2.0接口，一个HDMI接口，一个VGA接口，一个RJ-45网线接口，同时还附带了多功能读卡器。对于无线功能，它能够实现802.11b/g/n标准的WiFi连接，并支持蓝牙3.0技术。

该产品拥有720p高清摄像头，配备了杜比家庭影院音效系统，键盘具备防泼溅功能，同时集成了TrackPoint小红点和触摸板的双输入功能。它使用6芯锂离子电池，续航时间约为5小时。另外，它还预装了Windows 7 Professional操作系统。