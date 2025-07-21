2016年11月，高通公司发布了一款名叫骁龙835的移动处理器芯片。这款芯片在生产过程中运用了三星的10纳米FinFET工艺。作为骁龙820和821的更新换代产品，骁龙835在性能方面有了显著提升，并且在功耗控制方面也取得了明显进步。

骁龙835处理器采用了八核Kryo 280架构，这其中包括了四个性能卓越的核心，其主频可达到2.45GHz，以及四个能效较高的核心，主频最高可达1.9GHz。相较于前一代产品，骁龙835的性能提升了27%，而功耗则降低了40%。在图形处理方面，它配备了Adreno 540图形处理器，图形渲染能力提高了25%。

这款处理器能够与LPDDR4X内存技术相匹配，最高可容纳8GB的RAM。此外，它还是首个在移动芯片领域实现10位HDR显示效果，并且满足4K Ultra HD Premium标准的设备。骁龙835处理器搭载了X16 LTE调制解调器，这使得它在连接性能方面表现出色。它支持Cat.16下载速度，最高可达1Gbps；同时，它还能提供Cat.13上传速度，最高可达150Mbps。

骁龙835在功耗管理方面表现优异，Qualcomm强调，得益于这项技术，设备可以持续使用一整天而无需担心电量耗尽。这得益于Quick Charge 4.0快速充电技术，仅需15分钟，手机电量就能充至50%。

骁龙835提升了虚拟现实与增强现实技术的兼容性，实现了对六自由度动作的精准追踪、眼部动作捕捉以及室内精确定位。尽管骁龙835并非专为人工智能设计的处理器，但它通过搭载Hexagon 682数字信号处理器和Adreno图形处理器，仍能胜任部分机器学习任务。

2017年，这款处理器在顶级智能手机中得到了广泛的应用，包括三星的Galaxy S8、小米的6、一加的5以及索尼的Xperia XZ Premium等众多机型都采用了它。它以出色的性能和优异的能耗比，成为了当时高端安卓手机的首选配置。