诺基亚，昔日手机行业的领军企业，拥有一系列经典的历史产品。这些产品记录了手机从功能时代过渡到智能时代的全过程。在早期，诺基亚的机型以耐用和实用闻名，满足了大众的通信需求，并在全球市场上占据了显著的位置。以1992年发布的诺基亚1011为例，它是全球首款GSM手机，标志着手机通信领域的全新纪元。它的问世使得手机走进了千家万户，给人们的生活带来了深刻变化，同时也促进了移动通信的进步。

诺基亚持续推出多款经典手机。比如诺基亚3310，它的结实耐用和超长续航能力给人留下深刻印象。大约在2000年，这款手机风靡全球，成为许多人青春岁月的珍贵记忆。手机内置的贪吃蛇游戏也颇受欢迎，陪伴许多人度过了许多悠闲时光。此外，诺基亚在产品设计上也持续创新，提供多种颜色外壳供用户更换，满足了用户对个性化的追求。





智能手机时代来临，诺基亚推出了搭载塞班系统的手机，比如N95。这款手机配备了强劲的处理器和高清摄像头，性能在当时处于领先地位。拍照能力显著增强，满足了人们随时记录生活的愿望。此外，其多媒体功能也十分丰富，支持视频和音乐播放。然而，随着安卓和iOS系统的兴起，塞班系统逐渐失去了市场优势。