苹果官网上的价格表非常全面，包括了从iPhone到iPad、Mac等一系列产品。这里可以找到官方提供的准确设备价格，对于想要购买苹果产品的消费者来说，这是不可或缺的参考资料。价格表不仅展示了最新产品的售价，还详细列出了不同年代和配置的旧款设备的价格。新iPhone的定价通常保持稳定，而旧款iPhone的价格则会逐步降低，这一策略主要是为了降低库存量。

不同型号的Mac价格相差较多。对于日常办公和学习需求，基础版的MacBook Air是个性价比较高的选择。但如果追求更强的性能和更高级的配置，MacBook Pro的价格就会相对较高。特别是那些配备了高性能处理器和大量存储空间的MacBook Pro，特别适合那些对电脑性能要求极高的用户，例如专业设计师和视频剪辑师。苹果会根据配置的差异，比如内存和存储量的不同，来制定不同的价格范围。

iPad有多种价格选择。初学者可以选择性价比较高的入门级iPad，它既经济又适合日常娱乐和学习。对于追求高端体验的用户，iPad Pro提供了更高级的配置和功能，但价格也相对较高。苹果还提供了多种组合套餐，例如包含Apple Pencil或键盘的套装，以满足不同消费者的购买需求。

关于配件部分，苹果官方网站上已经具体列出了各个产品的售价。例如，AirPods耳机以及Apple Watch等商品的价格都已清晰标明。