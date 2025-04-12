新手十大不要买笔记本

初学者在挑选笔记本电脑时常常会遇到难题。有些笔记本类型是万万不能考虑的。比如，那些处理器性能差的笔记本就要尽量避免。许多价格低廉的笔记本搭载的处理器性能较低，连基本的办公和学习需求都难以满足，更不用说运行大型软件和游戏了。有些笔记本电脑搭载了入门级的赛扬芯片，启动速度较慢，软件运行亦不流畅，用户在使用过程中会遭遇不愉快的体验。

笔记本内存不宜太少。现在很多软件对内存的需求越来越高，如果只有4GB内存，运行几款常用的软件就可能遇到卡顿，更不用说同时进行多项任务了。这样轻则系统反应会变慢，重则可能会直接崩溃。而且，升级内存既麻烦又得花更多的钱。至于存储空间不足的笔记本，同样需要我们慎重思考。128GB的固态硬盘很快会被各种软件和资料填得满满当当，这样一来，人们就得经常清理空间，这无疑大大降低了使用时的愉悦感。





笔记本电脑若散热效果不好，也上了禁止使用名单。这类机器容易发烫，不仅性能会受损，硬件的使用寿命也会随之减少。以那些追求轻薄设计的超薄型笔记本为例，它们的散热系统常常不尽如人意，一旦进行游戏或高强度办公，电脑就容易出现过热问题。而且，显卡性能较弱的笔记本也不宜使用。看高清影片、做图形编辑、甚至玩电子游戏，低级显卡往往无法满足需求，画面会模糊不清，操作也会出现反应迟缓。