苹果手机正品查询入口

现在市场上，苹果手机非常受欢迎，但假冒产品也不少。要确认手机是不是真的，查看正品渠道是挺重要的。这样消费者就能清楚地知道他们买的苹果手机是不是真的，防止被不良商家骗，保护自己的权益。所以，知道这个查询方式是挺关键的。

苹果官方网是查询权限的主要途径。访问苹果中国的官方网站，在“技术支持”区域，可以看到“查看保障状态”的选项。点击进入后，输入手机的序列号，便可查看手机的激活时间、保修期等相关信息。若显示的激活时间与您的实际激活时间相符，那么该手机很可能是正品。

选择第二种途径是联系苹果的官方客服。只需拨通客服热线，将手机的序列号和购买证明等相关信息告知他们。经验丰富的客服会帮你确认手机是否为正品。记得，我有个朋友就曾因购买苹果手机而担忧，后来通过电话咨询客服，才放下心来。

在实体店购买后，你仍可查询信息。比如，在苹果官方店里，店员会用你提供的手机序列号，在内部系统中查找手机资料。由于他们与苹果公司数据相连，所以查询到的信息既准确又可信。即便是在非官方店铺购买的手机，你也可以带着手机去官方店或苹果客服中心进行核实。你有没有查询过自己的苹果手机是否为正品？