联想在智能手机领域拥有悠久的产品线。起初，凭借其高性价比，联想在市场上站稳了脚跟。以联想乐Phone系列为例，这是其早期的一款标志性产品。该系列在外观设计上紧跟时代潮流，呈现出简洁而充满科技感的风格。操作系统经过深度改良，使用户享受到较为流畅的操作感受，这在年轻消费者中颇受欢迎，市场反响热烈。

联想K系列同样备受推崇。这款产品着重于性能和电池寿命，非常适合那些对手机性能有较高要求、使用时间较长的用户。以联想K3 note为例，它拥有出色的屏幕显示效果，配备高效处理器，能够流畅运行各类游戏和多任务处理。此外，其大容量电池确保了长时间续航，能够满足用户一整天的使用需求，是一款非常实用的手机。





联想ZUK系列凭借其独特的时尚设计，吸引了众多消费者的目光。以ZUK Z2为例，它采用了金属材质打造机身，线条鲜明，质感十足。在系统方面，该机型进行了特别优化，降低了系统冗余，确保了手机运行流畅。此外，其拍照性能也相当不错，能够捕捉到高质量的画面。

联想近年在市场上不断推出新款手机，以应对市场的变迁。以联想拯救者电竞手机为例，该系列手机专为游戏爱好者设计。在散热、性能发挥、游戏体验优化等方面，这款手机都做了精心设计。