联想电脑开不了机怎么办

电脑启动失败确实让人心急。实际上，面对这类问题，我们应当保持冷静，仔细分析，找到问题的根本所在，这样才能妥善解决。通常，我们可以从一些基础环节入手，比如检查电源是否正常。

先确认外接电源的连接是否妥当。检查电脑的电源线是否已正确插入，适配器的指示灯是否亮着。若指示灯未亮，可能是适配器出了问题或插座未通电。可以尝试更换插座，或者用万用表检测适配器的输出是否正常。此外，还需检查电脑与适配器的接口，确认是否存在松动或损坏的情况。有时候可能只是连接松动，重新插拔一下也许就能解决问题。

排除了电源故障后，得检查电脑内部硬件是否存在问题。先打开机箱，看看硬件是否连接稳固。检查内存条是否插得牢固，如果发现松动，重新插拔可能让电脑恢复正常。电脑使用时，震动等原因可能导致内存条松动。另外，硬盘等硬件的连接也要检查，接线松动同样会影响电脑开机。

如果硬件连接正常，我们还可以借助检测系统来识别问题所在。我们可以用系统安装光盘或U盘启动盘来尝试修复系统。先进入安全模式，观察电脑能否启动。若能成功进入安全模式，那么就可以着手排查和修复系统故障了。例如，我们可以利用系统自带的磁盘检查工具来检查硬盘是否存在错误。