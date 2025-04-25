苹果8 plus是一款备受推崇的机型，其售价受市场供需、新旧程度等多种因素制约。目前，在二手手机市场，苹果8 plus仍拥有不少拥趸。由于新机已停产，市面上流通的主要是二手或翻新机型。二手机的价格相较于上市初期已有显著降低，这使得更多消费者得以亲身体验苹果高端机的卓越性能。

根据二手平台的数据，苹果8 plus的价格变动范围较广。若手机外观完好，电池状况良好，其价格可能略高，大概在1000到1500元之间。但若是手机外观有划痕、磕碰，或是电池状况不佳，价格则会相对较低，大概在800元左右。此外，不同版本的售价不尽相同，比如国行版和美版，通常情况下，国行版的无锁机价格会略高于有锁的美版。





除了二手市场，翻新手机也占有一席之地。这类手机的价格通常落在全新手机和状况不佳的二手手机之间。部分翻新机会更换外壳、电池等部件，尽管外观上可能与新机相差无几，但内部的主板等零件却难以保证其原始状态。此外，购买翻新手机还有一定的风险，比如难以知晓其维修历史和真实性能。

应当注意其性能与品质。对于苹果8 plus的潜在买家来说，价格固然重要，但性能和品质的考量同样不容忽视。