现在，苹果的产品很受大家喜爱。在苹果官网上，用序列号查信息特别简单。但很多人还不知道怎么操作。通过序列号，我们能知道设备的保修时间和激活情况等重要信息。这些信息对于判断设备是否全新和是否有保修服务很有帮助。不论是买二手的苹果产品，还是想弄清楚自己苹果产品的具体信息，只需通过序列号就能查到。

要查询苹果官网信息，首先需找到设备编号。这个编号一般位于包装盒或设置菜单中。在使用苹果设备时，只需进入“设置”，选择“通用”，然后点击“关于本机”，即可查看编号。记下编号后，打开浏览器，访问苹果官网查询页面。对于之前已使用过苹果设备并需再次查询的用户，这些步骤能快速帮您找到编号。





请前往苹果的官方网站，网址是。点击链接后，您会进入一个页面，用于查询序列信息。在这个页面上，您需要找到并填写序列号的位置，记得之前记录下的序列号。填写完成后，一定要仔细检查信息，以免因填写错误而影响查询结果的准确性。如果遇到打不开网页的情况，检查下网络连接是否正常。

完成编号并核实无误后，请轻轻按下“下一步”按钮。接着，屏幕上会展示出设备的各项详细信息，例如型号等。