诺基亚手机型号大全图 旧款

诺基亚一度是手机行业的佼佼者，旗下汇聚了众多经典产品。以3310为例，它的耐用性极佳，广受认可，是户外工作者等群体的热门选择。该机的外壳坚固耐磨，电池续航能力强，尽管功能相对简单，却非常实用。例如，贪吃蛇游戏成为了许多人童年美好的回忆。诺基亚6120c运行的是塞班系统，在智能手机的早期阶段，它就表现出色。该手机能够满足用户上网、社交等基本需求，而且性价比极高。

诺基亚N73紧随其后，被誉为摄影手机的先驱。该手机配备320万像素摄像头，在那个拍照像素普遍较低的时代，能拍出相当不错的照片。此外，它的外观设计富有经典气息，采用直板设计，金属边框使其显得格外大气。同时，它还拥有出色的多媒体功能，音乐播放效果同样出色，成为众多年轻人喜爱的时尚之选。





诺基亚E63广受欢迎，成为商务人士的首选之选。该机型配备了全键盘，输入速度快，便于处理邮件等日常事务。系统运行稳定可靠，电池续航能力强，完全满足日常办公需求。而且，它在办公软件方面的支持表现突出，有效提升了用户的工作效率，因此，在商务市场中占据了重要地位。

最后要特别指出，诺基亚5230这款手机运行的是广受欢迎的塞班S60第五版操作系统。